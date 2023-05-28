В Италии уничтожат миллионы доз вакцины от COVID-19

Как минимум 15 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции в Италии будут уничтожены. Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету La Repubblica, утилизация произойдет не только потому, что срок годности вакцин истекает в конце года, но и по причине "устаревания" препаратов.

По сведениям издания, фармацевтические компании собираются к осени выпустить новые версии вакцин. "Мы попросили разработать препараты против новых подвариантов омикрон-штамма [коронавируса], - сказал глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. - Речь идет о противодействии штаммам коронавируса, которые в последние месяцы активно циркулируют в Китае и, как ожидается, появятся и здесь".

Кроме того, по словам Кавалери, были запрошены "моновалентные вакцины (действующие против одного штамма - прим. ТАСС), а не бивалентные". "Больше нет смысла защищаться от изначального, так называемого уханьского типа вируса. К настоящему времени все население подверглось воздействию этого вируса или вакцинировано против него", - отметил эксперт.

Как пишет La Repubblica, в Италии ежедневно вводится всего несколько сотен доз вакцины от ковида.