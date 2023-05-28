Состояние Маска и Безоса превысило средства Минфина США

На фоне угрозы дефолта в США оценили число миллиардеров, чье состояние превысило 49,47 миллиарда долларов - такой суммой обладает Минфин страны для выполнения обязательств правительства. Количество таких бизнесменов выросло до 25, пишет The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рейтинг составили, опираясь на индекс Bloomberg богатейших людей планеты. Однако в списке отсутствует основатель агентства Майкл Блумберг, чье состояние оценивают примерно в 94,5 миллиарда долларов. Первое место в перечне занял гендиректор LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно с 189 миллиардами долларов. За ним следуют гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск - 179 миллиардов долларов, основатель Amazon Джефф Безос - 139 миллиардов долларов.

Состояние главы Microsoft Билла Гейтса оценили в 125 миллиардов долларов, соучредителя Google Ларри Пейджа - в 112 миллиардов долларов, а предпринимателя и наследницы L'Oreal Франсуазы Бетанкур-Майерс - в 87,2 миллиарда долларов.