В Латвии избрали нового президента
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Президентом Латвии стал экс-министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

За кандидатуру избранного лидера проголосовали 52 депутата Сейма (необходимый минимум - 51).

Эдгар Ринкевич родился 21 сентября 1973 года в Юрмале. Бакалавр истории, магистр политических наук, магистр наук в области стратегии национальных ресурсов государства.

Работал журналистом на радио, заведующим канцелярией президента Латвийской Республики, был депутатом 12-го Сейма страны.