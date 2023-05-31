https://news.day.az/world/1569319.html В Латвии избрали нового президента
В Латвии избрали нового президента
Президентом Латвии стал экс-министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
За кандидатуру избранного лидера проголосовали 52 депутата Сейма (необходимый минимум - 51).
Эдгар Ринкевич родился 21 сентября 1973 года в Юрмале. Бакалавр истории, магистр политических наук, магистр наук в области стратегии национальных ресурсов государства.
Работал журналистом на радио, заведующим канцелярией президента Латвийской Республики, был депутатом 12-го Сейма страны.
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