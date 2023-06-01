В Белом доме призвали Пекин открыть военный канал связи

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что военный канал связи между США и КНР остается закрытым по решению Пекина, и Вашингтон призывает изменить это ввиду большого риска просчетов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в текущий момент военный канал связи закрыт для американской стороны.

Он подчеркнул, что Вашингтон использовал свои дипломатические линии, чтобы передать свое беспокойство в связи с тем, что 26 мая китайский истребитель пролетел прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем. Но это, по словам представителя Белого дома, не то же самое, что и контакты напрямую посредством военных ведомств, особенно в ситуации, когда существует напряжение, а риск просчетов велик.

Он подчеркнул, что Вашингтон хотел бы, что бы военный канал с Пекином вновь был открыт.