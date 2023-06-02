В США разрешат компании General Electric производить авиадвигатели в Индии

Американские власти намерены разрешить компании General Electric (GE) производство реактивных авиадвигателей в Индии для ее военных самолетов. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, об этом соглашении, как ожидается, объявит американский президент Джо Байден во время визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди 22 июня. Детали договоренностей пока окончательно не согласованы. Они еще должны получить одобрение Конгресса США.

В публикации отмечается, что индийская государственная аэрокосмическая и оборонная компания Hindustan Aeronautics ранее заявляла о планах использовать для выпуска военных самолетов 414 двигателей производства GE. Как констатируется в публикации, Нью-Дели добивается передачи Индии технологий производства авиадвигателей.