Израиль охвачен пожарами

За один день в разных районах Израиля произошло 220 пожаров, передает Day.Az со ссылкой на Tasnim.

Израильские СМИ сообщают о возникновении пожаров в различных районах и массовых отключениях электроэнергии из-за перегрузки в сети и сильной жары.

Согласно этой информации, за один день произошло не менее 220 пожаров.