https://news.day.az/world/1570353.html Израиль охвачен пожарами - ВИДЕО
Израиль охвачен пожарами - ВИДЕО
За один день в разных районах Израиля произошло 220 пожаров, передает Day.Az со ссылкой на Tasnim.
Израильские СМИ сообщают о возникновении пожаров в различных районах и массовых отключениях электроэнергии из-за перегрузки в сети и сильной жары.
Согласно этой информации, за один день произошло не менее 220 пожаров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре