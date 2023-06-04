Число жертв столкновения поездов в Индии растёт

294 человека погибли, а свыше 1 тыс. пострадали в результате столкновения поездов в штате Одиша в Индии, передает Day.Az со ссылкой на индийские СМИ.

Согласно информации, больницы в городе Баласор, где произошла авария, переполнены, и медики из других штатов продолжают прибывать в регион.

Около 100 госпитализированных находятся в критическом состоянии.

На месте аварии начались восстановительные работы, в которых задействованы свыше 1 тыс. человек и специальная техника.