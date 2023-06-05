Суд изменил меру пресечения похитительнице сына армянского премьер-министра

Апелляционный суд изменил меру пресечения в отношении матери погибшего военного Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян (Мартиросян) с ареста на домашний арест.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил ее адвокат Георгий Меликян.

Мать погибшего военного обвиняется в организации похищения сына армянского премьера. Она под арестом с 20 мая.

"Запоздавшее правосудие, судья Апелляционного суда Григорий Ованнисян изменил меру пресечения Акопян", - написал он.

Напомним, 17 мая, после того, как на основании заявления сына армянского премьера Никола Пашиняна Ашота Пашиняна СК возбудил уголовное дело по статье "похищение человека", мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян (по паспорту - Азгуш Мартиросян), задержали. Ее обвинили в организации похищения Ашота Пашиняна.

По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль.

Ранее мы писали о реакции Пашиняна на похищение сына.

