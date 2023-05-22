Пашинян высказался о похищении своего сына

В Армении люди должны понять, что все вопросы следует решать правовым путем.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване, комментируя арест матери погибшего солдата и его разговор с сыном.

20 мая суд арестовал на месяц мать погибшего в 44-дневной войне Жоры Мартиросяна - Гаяне Акопян, обвиняемую в организации похищения сына премьера Ашота Пашиняна. Она своей вины не признает. Родители других погибших и их сторонники объявили о бессрочном сидячем пикете у здания правительства Армении в поддержку Акопян и требуют ее срочного освобождения.

Пашинян отметил, что не просил сына отказываться от заявления против Акопян (Мартиросян), поскольку при первом же разговоре Пашинян-младший своими доводами лишил этой возможности. По его словам, он начал разговор с сыном уже после того, как начались правовые процедуры.

Ранее мы писали об акциях протеста, которые проходят в Ереване на фоне громкого дела о похищении сына Пашиняна.