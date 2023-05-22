Ереван под властью демонстраций

Родители погибших военных продолжают пикет у здания правительства в Ереване с требованием освободить мать погибшего солдата Гаяне Акопян, обвиняемую в похищении сына премьера Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, к участникам акции не вышли ни представители власти, ни сотрудники офиса Защитника прав человека.

Отец одного из погибших солдат, участвующий в акции, рассказал журналистам, что они не намерены прекращать акцию, хотя ночами холодно и им не разрешают установить палатку или какой-нибудь навес.

По словам Саакяна, родители и родственники погибших военных поклялись не посещать могилы своих сыновей в военном кладбище, пока не будет освобождена Акопян. Они делают это в знак солидарности, поскольку мать военного не может навещать его.

Напомним, что отправной точкой для демонстраций явилось похищение сына премьер министра Пашиняна. Ранее мы писали о применении радикальных методов по отношению к протестующим.