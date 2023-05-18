Сын Пашиняна фигурирует как потерпевший

Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян признан потерпевшим по делу о похищении. Об этом Sputnik Армения сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в качестве обвиняемой по данному делу проходит Гаяне Акопян - мать погибшего в 44-дневной войне военнослужащего Жоры Мартиросяна. Ее задержали 17 мая.

Ранее мы писали, что женщина свою вину не признает и в знак протеста объявила акцию.