https://news.day.az/world/1565556.html Сын Пашиняна фигурирует как потерпевший
Сын Пашиняна фигурирует как потерпевший
Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян признан потерпевшим по делу о похищении. Об этом Sputnik Армения сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в качестве обвиняемой по данному делу проходит Гаяне Акопян - мать погибшего в 44-дневной войне военнослужащего Жоры Мартиросяна. Ее задержали 17 мая.
Ранее мы писали, что женщина свою вину не признает и в знак протеста объявила акцию.
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