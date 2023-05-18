Обвиняемая в похищении сына Пашиняна решилась на отчаянный шаг

Обвиняемая в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна Гаяне Акопян объявила голодовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила депутат фракции "Армения".

По словам депутата, обвиняемая не намерена прекращать голодовку, пока находится в СИЗО. Женщина плохо себя чувствует и слаба, но не намерена отказываться от очной ставки с сыном премьера.

"Она считает, что Ашот неправильно понял ее и все проясниться после очной ставки ", - сказала парламентарий.

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