https://news.day.az/world/1565512.html Обвиняемая в похищении сына Пашиняна решилась на отчаянный шаг
По словам депутата, обвиняемая не намерена прекращать голодовку, пока находится в СИЗО. Женщина плохо себя чувствует и слаба, но не намерена отказываться от очной ставки с сыном премьера.
Обвиняемая в похищении сына Пашиняна решилась на отчаянный шаг
Обвиняемая в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна Гаяне Акопян объявила голодовку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила депутат фракции "Армения".
По словам депутата, обвиняемая не намерена прекращать голодовку, пока находится в СИЗО. Женщина плохо себя чувствует и слаба, но не намерена отказываться от очной ставки с сыном премьера.
"Она считает, что Ашот неправильно понял ее и все проясниться после очной ставки ", - сказала парламентарий.
Ранее мы писали о фантастических подробностях похищения сына Пашиняна.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре