По подозрению в попытке похищения сына Пашиняна задержаны родители армянских военнослужащих

Следственный комитет Армении возбудил дело в связи с инцидентом в отношении сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, дело возбуждено в отделе тяжких преступлений следственного управления по Еревану.

Дело возбуждено на основе показаний А. Пашиняна. По его словам, его на улице заметили родители военнослужащих, погибших во время 44-дневной войны. Они приблизились, а одна из женщин предложила сесть в машину, припаркованную неподалеку, и спокойно поговорить. Когда они сели в машину, женщина завела мотор и поехала, заявив, что они отъедут на расстояние, чтобы остальные им не мешали.

Увидев, что женщина едет с превышением скорости, А. Пашинян потребовал остановиться. Женщина ответила, что ее сына, не спрашивая ее, забрали и убили, поэтому и она может его убить, так что терять ей нечего: она отвезет его на воинский пантеон Ераблур, где и решит, отпустить его или нет.

Увидев, что на одном из перекрестков машина замедлила ход, А. Пашинян на ходу выскочил из машины на проезжую часть. Когда он встал, его ударила белая "Тойота", в которой, по его словам, находились родители погибших солдат, ехавшие за ними. После этого он вбежал в супермаркет, расположенный на перекрестке.

Указанная женщина задержана, приняты меры по изучению данных с дорожных камер наблюдения.