Армянская полиция переходит к радикальным шагам

Полиция применила силу во время акций протеста в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, во время акции сторонников Гаяне Акопян - матери погибшего в 44-дневной войне военнослужащего (обвиняемой в похищении сына Никола Пашиняна), сотрудники полиции подвергли приводу молодого человека.



Гражданин, вышедший на проспект Аршакуняц, выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников полиции, успев сказать лишь, что он солдат. Сами правоохранители заверяют, что у молодого человека имелся нож.



На его защиту встали родители погибших солдат и их родственники. Тем не менее, с привлечением значительных сил полиции молодого человека посадили в патрульную машину и увезли с места происшествия.

Ранее мы демонстрировали кадры протестов, вспыхнувших на фоне громкого дела о похищении сына премьер-министра Пашиняна.