Столкновения перед зданием суда в Ереване

Перед зданием суда Шенгавит в Ереване начались столкновения с полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в 23:00 здесь началось заседание по мере пресечения Гаяне Акопян, матери ликвидированного армянского террориста, обвиняемой в похищении Ашота Пашиняна - сына премьер-министра Никола Пашиняна.

Граждане, среди которых есть представители оппозиции, пришли поддержать Акопян, которая не признает, и в знак протеста объявила голодовку.

Силовики оцепили здание.

Напомним, что следственный комитет Армении возбудил дело в связи с инцидентом в отношении сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота Пашиняна. Дело возбуждено в отделе тяжких преступлений следственного управления по Еревану на основе показаний Пашиняна младшего.

По его словам, его на улице заметили родители военнослужащих, ликвидированных во время 44-дневной войны. Они приблизились, а одна из женщин, Гаяне Акопян, предложила сесть в машину, припаркованную неподалеку, и спокойно поговорить. Когда они сели в машину, женщина завела мотор и поехала, заявив, что они отъедут на расстояние, чтобы остальные им не мешали.

Увидев, что Акопян едет с превышением скорости, А.Пашинян потребовал остановиться. Женщина ответила, что ее сына, не спрашивая ее, забрали и убили, поэтому и она может его убить, так что терять ей нечего: она отвезет его на воинский пантеон Ераблур, где и решит, отпустить его или нет.

Увидев, что на одном из перекрестков машина замедлила ход, А.Пашинян на ходу выскочил из машины на проезжую часть. Когда он встал, его ударила белая "Тойота", в которой, по его словам, находились родители ликвидированных солдат, ехавшие за ними. После этого сын армянского премьера вбежал в супермаркет, расположенный на перекрестке. Позже Акопян была задержана полицией.