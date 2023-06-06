Мы хотим войти в десятку сильнейших экономик мира

Турция хочет войти в десятку сильнейших экономик мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после первого заседания нового правительства.

"Мы продолжим работать на благо Турции. Мы развиваемся и в то же время привержены нашим корням", - сказал он.