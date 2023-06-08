Еврозона вошла в рецессию

Зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года, ВВП упал на 0,1%, сообщается в докладе Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, с первого квартала зона евро "пребывает в состоянии технической рецессии".

Ранее сообщалось, что ЕС сумел избежать рецессии, в том числе за счет сдерживания негативного влияния украинского кризиса на экономику и резкого снижения потребления газа.

При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС намерен продолжать экономическое сдерживание России, в том числе за счет введения запрета на транзит через Российскую Федерацию в третьи страны товаров из Европы.

Подчеркивается, что в ЕС пока не приняли решение о введении ограничений в отношении компаний КНР, которые подозревают в обходе санкций против России, однако в июне ЕК представит стратегию экономической безопасности Евросоюза, которая будет направлена на ограничение экономического влияния Китая на страны сообщества.