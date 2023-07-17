Апелляция Ашотяна отклонена - оппозиционер останется под заключением
Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян останется под арестом, жалоба защиты отклонена.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Тигран Атанесян в соцсети.
"Как я и предполагал, Апелляционный суд отклонил мою жалобу и оставил политзаключенного Армена Ашотяна под арестом", - написал Атанесян.
Зампред РПА, экс-министр образования и науки Армен Ашотян был арестован 16 июня.
По данным СК, Ашотян препятствовал уголовному производству. В частности, он прямо или косвенно, через своих близких, находящихся в доверительных отношениях со свидетелями и обвиняемыми, предложил и попытался отправить на допрос выбранных им адвокатов, чтобы иметь возможность ознакомиться с содержанием допросов с целью планирования своих дальнейших действий.
Ранее мы писали о том, что против зампреда Республиканской партии Армении завели новое дело.
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