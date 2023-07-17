Апелляция Ашотяна отклонена

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян останется под арестом, жалоба защиты отклонена.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Тигран Атанесян в соцсети.

"Как я и предполагал, Апелляционный суд отклонил мою жалобу и оставил политзаключенного Армена Ашотяна под арестом", - написал Атанесян.

Зампред РПА, экс-министр образования и науки Армен Ашотян был арестован 16 июня.

По данным СК, Ашотян препятствовал уголовному производству. В частности, он прямо или косвенно, через своих близких, находящихся в доверительных отношениях со свидетелями и обвиняемыми, предложил и попытался отправить на допрос выбранных им адвокатов, чтобы иметь возможность ознакомиться с содержанием допросов с целью планирования своих дальнейших действий.

Ранее мы писали о том, что против зампреда Республиканской партии Армении завели новое дело.