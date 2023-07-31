Суд в Армении нашел бизнесмена, отмывшего грязные деньги экс-посла страны в России

Суд первой инстанции в Ереване на заседании в понедельник арестовал предпринимателя А.П. - фигуранта уголовного дела, по которому проходят бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын - главный дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в генпрокуратуре сообщили, что бизнесмен помещен под стражу сроком на два месяца.

По данным местных СМИ, речь идет о бизнесмене Армене Петросяне, который, по версии следствия, причастен к мошеннической схеме.

Ранее мы писали о том, что задержаны бывший посол Армении в России и его сын.