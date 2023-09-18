Румыния пригрозила возобновить запрет на ввоз украинского зерна

Правительство Румынии возобновит запрет на ввоз украинского зерна сроком на 30 дней, если вновь поступят заявки на поставки сельхозпродукции с Украины на румынский рынок. Подобной мерой пригрозил премьер-министр страны Марчел Чолаку, сообщает издание Adevarul, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, с момента снятия Европейской комиссией ограничения на ввоз украинских зерновых ни один килограмм пшеницы не попал на румынский рынок. Чолаку объяснил это "джентльменским соглашением" с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. "Если будут запросы на экспорт в Румынию, я попрошу министерства сельского хозяйства и экономики сделать совместное распоряжение о продлении ограничения на ввоз на 30 дней", - предупредил политик.

Глава румынского правительства добавил, что Бухарест ожидает от Украины предложений по лицензированию экспорта.