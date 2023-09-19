Минсельхоз Германии о продлении зернового эмбарго

Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир считает, что запрет на ввоз украинского зерна, который продлили Венгрия, Польша и Словакия вопреки решению Еврокомиссии, несовместим с законодательством ЕС. Такое мнение он высказал в Брюсселе перед встречей с коллегами из стран Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оздемир заявил, что не видит оснований для продления зернового эмбарго. "Я также не понимаю, как это можно привести в соответствие с законодательством ЕС", - приводит его слова агентство DPA.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотели продления эмбарго как минимум до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах. На фоне отказа ЕК продлить данное эмбарго после 15 сентября Братислава, Будапешт и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.