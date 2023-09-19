https://news.day.az/world/1599042.html Землетрясение в Италии: серьезных разрушений нет - ВИДЕО
Землетрясение в Италии: серьезных разрушений нет - ВИДЕО
На Апеннинах произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр, по данным итальянского института геофизики и вулканологии, находился недалеко от Марради, в регионе Тоскана, в провинции Флоренция, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Пожарно-спасательные службы получили множество звонков от обеспокоенных граждан, увидевших трещины в своих домах.
Сообщений о жертвах и серьезном ущербе не поступало. В качестве меры предосторожности мэры некоторых городов решили закрыть школы.
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