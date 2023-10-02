Врачи нашли самый простой способ определения тяжести COVID-19

Испанские ученые из Института биоинженерии Каталонии разработали дешевый и быстрый способ оценки тяжести заболевания коронавирусной инфекцией. Для этого они проанализировали звук кашля пациентов с COVID-19. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале European Respiratory Journal (ERJ).

Существующие инструменты ковид-диагностики в основном полагаются на дорогие и технологичные методы визуализации, такие как рентгенография, ультразвук и компьютерная томография. Поэтому врачам необходим более доступный метод оценки состояния больных как при госпитализации, так и на дому.

Исследователи изучили звучание кашля 70 человек с COVID-19, попавших в больницу в течение первых суток после заражения. Акустический анализ записей показал значительные различия в зависимости от тяжести инфекции.

Результаты показали, что по звуку кашля можно относительно точно классифицировать легкую, среднюю и тяжелую форму течения COVID-19.

Авторы исследования пояснили, что анализ кашля может служить двойной цели: раннему выявлению тяжелых случаев COVID-19 и удаленному мониторингу прогрессирования болезни, включая оценку потенциальных осложнений.