В Армении задержана 47-летняя женщина за избиение полицейского

В Армении задержана 47-летняя женщина, которая подозревается в нанесении побоев сотруднику полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По материалам следствия, 21 сентября на перекрестке улиц Корюн-Гераци женщина нанесла удары по лицу и грудной клетке сотрудника полиции, препятствуя исполнению его служебного долга. Она была доставлена в полицию и задержана.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам препятствие службе сотрудника полиции с применением насилия.