https://news.day.az/world/1600182.html В Армении задержана 47-летняя женщина за избиение полицейского
В Армении задержана 47-летняя женщина за избиение полицейского
В Армении задержана 47-летняя женщина, которая подозревается в нанесении побоев сотруднику полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По материалам следствия, 21 сентября на перекрестке улиц Корюн-Гераци женщина нанесла удары по лицу и грудной клетке сотрудника полиции, препятствуя исполнению его служебного долга. Она была доставлена в полицию и задержана.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам препятствие службе сотрудника полиции с применением насилия.
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