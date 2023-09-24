В Лондоне тысячи людей призвали вернуть Британию в ЕС

23 сентября в Лондоне прошло шествие в поддержку возращения Британии в ЕС.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Independent.

"Более 1 тысячи человек с транспарантами в голубых и желтых тонах (цвета ЕС - Ред.) вышли на центральные улицы британской столицы в рамках Марша за воссоединение", - сообщает издание.

Шествие стало вторым в этом году, первое привлекло меньшее количество участников.

Основанием для выхода Британии из ЕС (Brexit), в котором страна находилась с 1973 г., стал референдум от 23 июня 2016 г., когда 51,9% проголосовавших поддержали Brexit.

Членство Британии в ЕС прекращено в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 г. по центральноевропейскому времени.