Столкновения на акции против полицейского насилия в Париже

В Париже начались столкновения на акции против полицейского насилия, сообщает телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участники манифестации напали на полицейскую машину. Они начали забрасывать автомобиль камнями и бутылками, а когда полицейские, пытаясь скрыться, уперлись в дорожный затор, толпа догнала их и попыталась разбить окна палками.

После этого из машины вышел полицейский и направил табельное оружие на демонстрантов, что заставило их разбежаться.