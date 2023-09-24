https://news.day.az/world/1600725.html Столкновения на акции против полицейского насилия в Париже - ВИДЕО
Столкновения на акции против полицейского насилия в Париже - ВИДЕО
В Париже начались столкновения на акции против полицейского насилия, сообщает телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Участники манифестации напали на полицейскую машину. Они начали забрасывать автомобиль камнями и бутылками, а когда полицейские, пытаясь скрыться, уперлись в дорожный затор, толпа догнала их и попыталась разбить окна палками.
После этого из машины вышел полицейский и направил табельное оружие на демонстрантов, что заставило их разбежаться.
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