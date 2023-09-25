Акции в Ереване продолжаются, более сотни задержанных

Полиция Армении по состоянию на 10:00 GMT задержала 142 участников акции протеста, которые перекрывали улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД республики.

"По состоянию на 10:00 количество задержанных достигло 142", - отметили в ведомствe.

Ранее мы демонстрировали видеокадры акции неповиновения в Ереване.