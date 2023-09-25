https://news.day.az/world/1600883.html Акции в Ереване продолжаются, более сотни задержанных
Акции в Ереване продолжаются, более сотни задержанных
Полиция Армении по состоянию на 10:00 GMT задержала 142 участников акции протеста, которые перекрывали улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az, об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД республики.
"По состоянию на 10:00 количество задержанных достигло 142", - отметили в ведомствe.
Ранее мы демонстрировали видеокадры акции неповиновения в Ереване.
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