Акции неповиновения стартовали в Ереване, перекрыты улицы

С раннего утра в Ереване стартовали акции неповиновения Всенародного движения. Силы специального назначения полиции Армении - "красные береты" - рано утром начали задержания оппозиционных активистов, которые перекрыли улицы в центре Еревана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, полицейские сначала через громкоговорители предупредили участников акции протеста, что перекрывать перекресток Туманян-Сарьян в центре города запрещено, после чего задержали примерно 10 активистов. В настоящее время акции протеста в разных местах Еревана продолжаются.