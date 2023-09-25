Французские провоохранительные органы проводят операцию
Около ста сотрудников полиции провели операцию против группировок наркоторговцев в коммуне Валанс (департамент Дром) на юго-востоке Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в социальной сети X (ранее Twitter).
"Утром в Валансе прошла масштабная полицейская операция с участием около ста стражей порядка, в том числе сил спецназначения, - написал Дарманен. - Задержано много подозреваемых, у которых изъято оружие".
Как уточнила радиостанция France Bleu, полицейские задержали 10 человек. Операция проведена в связи с серией перестрелок, которые преступные группировки, борющиеся за передел сфер влияния, устроили в коммуне весной и летом.
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