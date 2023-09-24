Франция закроет посольство и выведет войска из Нигера

Франция отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере, и до конца города намерена вывести своих военных из этой африканской страны. Франция также приняла решение отозвать своего посла в Нигере и персонал посольства в Ниамее, в ближайшее время они вернутся в Париж.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом", - сказал он. "Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы", - добавил Макрон, говоря о выводе военных с базы в Ниамее. Он уточнил, что полный вывод войск состоится "до конца года".