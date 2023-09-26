Китай обвинил США в злоупотреблении односторонними санкциями

Вашингтон произвольно вводит односторонние санкции и подрывает международный торговый порядок. Так Минкоммерции КНР прокомментировало включение китайских юридических и физических лиц в санкционный список из-за якобы имеющихся связей с Ираном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты злоупотребляют односторонними санкциями, практикой "юрисдикции длинной руки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Они подрывают международный торговый порядок и правила, мешают нормальному международному торгово-экономическому обмену, а также наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний и частных лиц".

Минкоммерции КНР заявило, что Вашингтон должен немедленно прекратить необоснованное давление в отношении китайских компаний и частных лиц. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - говорится в сообщении ведомства.