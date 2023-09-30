Взрыв в Швеции, есть погибший

В Швеции снова прогремел взрыв, который, как считает полиция, связан с войной преступных группировок. Случайной жертвой взрыва стала женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Швеции по меньшей мере три человека погибли за сутки в результате всплеска волны насилия, связанного с враждой между преступными группировками.

В четверг двадцатилетняя женщина стала случайной жертвой взрыва в городе Уппсала, расположенном к западу от Стокгольма.

В среду в пригороде столицы был застрелен 18-летний юноша. В тот же день один человек был убит и еще один ранен в результате стрельбы в Йордбро.

С начала этого года в королевстве зафиксировано более 120 взрывов, связанных с деятельностью банд. В перестрелках были убиты свыше 30 человек.