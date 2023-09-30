В Нью-Йорке из-за непогоды ввели ЧП

В пятницу, 29 сентября, в результате мощных ливней в Нью-Йорке выпала за пару часов месячная норма осадков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой CNN, в Бруклине, который пострадал больше всего, выпало свыше 11 см за несколько часов.

В свою очередь, на Манхеттене половина месячной нормы выпала всего за один час. Ливень не утихает. По прогнозам синоптиков, плохая погода ожидается также и 30 сентября.



Из-за воды на рельсах в Бруклине перестало работать метро. Более того, был закрыт терминал международного аэропорта Ла-Гуардия.



Из-за дождей многие районы буквально ушли под воду. В связи с непогодой губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение.