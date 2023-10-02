Итальянская Eni обнаружила месторождение газа в Индонезии

Итальянская энергетическая компания Eni обнаружила крупное месторождение газа в Индонезии и намерена открыть там свой хаб. Об этом генеральный директор предприятия Клаудио Дескальци сообщил телеканалу Bloomberg TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили большое месторождение более чем на 5 трлн куб. футов [более 140 млрд куб. м]. <...> Это хороший район, рядом с нашей инфраструктурой и другими месторождениями на 5 трлн куб. м, разведкой которых мы занимались ранее. Всего у нас около 10 трлн куб. футов [примерно 283 млрд куб. м], что позволяет нам открыть новый хаб", - отметил он, указав, что крупное месторождение удалось обнаружить "всего несколько дней назад".

Дескальци пояснил, что у Eni в индонезийской провинции Восточный Калимантан уже есть месторождение Янгкрик. Недалеко от него расположен завод по производству сжиженного природного газа "Бонтанг", а также крупные рынки сбыта продукции, такие как Китай, Индия, Вьетнам и Южная Корея.

До прошлого года импортный газ из России покрывал 40% потребности Италии в голубом топливе. На данный момент его доля сократилась до менее чем 10%, подтверждена задача полностью отказаться от него к середине 2024 года.