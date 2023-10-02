В Китае рухнул пассажирский самолет

В Китае упал пассажирский самолет. Об этом сообщает китайский информационный портал "Пэнпай", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, самолет с пассажирами на борту упал в провинции Аньхой на востоке Китая 1 октября. Сведений о том, куда он направлялся и сколько человек находился на борту, пока нет.

Воздушное судно принадлежала авиаклубу "Аньхой цзиньин" ("Золотой орел Аньхоя"). Информация о пострадавших уточняется. Ведется расследование происшествия.