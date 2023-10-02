https://news.day.az/world/1603116.html В Китае рухнул пассажирский самолет
В Китае рухнул пассажирский самолет
В Китае упал пассажирский самолет. Об этом сообщает китайский информационный портал "Пэнпай", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным портала, самолет с пассажирами на борту упал в провинции Аньхой на востоке Китая 1 октября. Сведений о том, куда он направлялся и сколько человек находился на борту, пока нет.
Воздушное судно принадлежала авиаклубу "Аньхой цзиньин" ("Золотой орел Аньхоя"). Информация о пострадавших уточняется. Ведется расследование происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре