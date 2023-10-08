В Грузии рассказали о перспективах страны в НАТО

Партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу поддерживают курс республики на вступление в блок, заявил председатель комитета по обороне грузинского парламента Ираклий Берая, передает грузинский "Первый канал". По его словам, союзники страны считают, что ее место в альянсе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наша страна полностью соответствует критериям вступления в альянс, у нее есть не только желание, но и возможность и опыт внести свой вклад в безопасность евроатлантического пространства", - отметил Берая.

Он добавил, что грузинская делегация на парламентской ассамблее НАТО, которая проходит в Копенгагене с 6 по 9 октября, призывала ускорить интеграцию республики в альянс. Берая подчеркнул, что по этому вопросу требуется политическое решение стран-участниц блока.

"Основная тема нашего разговора [с партнерами] - необходимость и важность присоединения Грузии к альянсу", - заключил грузинский депутат.