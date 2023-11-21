Вопрос санкций против Израиля не находит поддержки в норвежском парламенте

Предложение Социалистической левой партии (СЛП) Норвегии о введении жестких экономических санкций против Израиля не находит поддержки у других партий в парламенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NRK.

"Мы видим, что Израиль не выполняет решения и резолюции. И именно поэтому мы считаем, что пришло время подкрепить эти требования силой", - пояснила предложение спикер СЛП по внешней политике Ингрид Фискаа, позицию которой привел телеканал. По ее словам, "военные преступления в большом масштабе в секторе Газа" не могут продолжаться, поэтому "придется использовать санкции, чтобы оказать большее давление на Израиль". Речь идет о "международном эмбарго на поставки оружия и замораживание частных активов", пояснила спикер. Партия внесла в Стортинг (однопалатный парламент) предложение о жестких экономических санкциях против Тель-Авива.

По мнению представителя Партии прогресса Сильви Листхауг, санкции против Израиля являются неправильным путем. "Бойкотировать единственную демократию на Ближнем Востоке, которая подвергается самым жестоким нападениям на евреев со времен Холокоста, мы считаем совершенно неправильным путем, учитывая нынешнюю ситуацию", - пояснила она.

Представитель Рабочей партии и заместитель главы МИД Андреас Моцфельдт Кравик назвал санкции "плохой идеей". "Мы считаем, что санкции против Израиля сами по себе являются плохой идеей", - отметил он, уточнив, что это будут "односторонние санкции".

Спикер Рабочей партии по вопросам внешней политики Осмунд Аукруст также полагает, что Норвегия не должна вводить санкции в одиночку. Подчеркнув, что "Израиль нарушает международное право", он отметил готовность использовать "абсолютно любую возможность, чтобы донести это до израильтян, палестинцев и всех остальных". "Если санкции будут актуальны, нам, возможно, придется сделать это [ввести санкции] вместе с другими странами", - сказал он.

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