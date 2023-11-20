В Германии заявили о безнадежном положении ХАМАС

Израильская армия смогла взять под свой контроль треть северной части сектора Газа, включая центры управления ХАМАС и другие критически важные точки. Об этом сообщает Telegram-канал "Bild на русском", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам журналистов, бои идут практически в центре города Газа, силам ХАМАС приходится обороняться одновременно на всех направлениях. Израильская армия контролирует многие кварталы города, в котором до начала военного конфликта проживало около 650 тысяч человек.

При этом под контролем ХАМАС остается около 80% территории города Газа, однако обозреватель Bild полагает, что в военном отношении ситуация для группировки безнадежна.

Военный эксперт Томас Тейнер видит причины успеха израильской армии в том, что она разрезала территорию анклава на две части и окружила Газу в течение нескольких дней. Противник этого не ожидал.

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