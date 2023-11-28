Из сектора Газа освобождены 58 заложников

С 24 ноября по меньшей мере 58 заложников были освобождены из сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

По его словам, еще 85 освобожденных палестинских заключенных прибыли на Западный берег реки Иордан.

Мардини в этой связи сказал, что "возможность воссоединить заложников с их семьями и палестинских заключенных с их семьями" является проблеском надежды.

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