https://news.day.az/world/1617697.html Из сектора Газа освобождены 58 заложников - гендиректор МККК
Из сектора Газа освобождены 58 заложников - гендиректор МККК
С 24 ноября по меньшей мере 58 заложников были освобождены из сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.
По его словам, еще 85 освобожденных палестинских заключенных прибыли на Западный берег реки Иордан.
Мардини в этой связи сказал, что "возможность воссоединить заложников с их семьями и палестинских заключенных с их семьями" является проблеском надежды.
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