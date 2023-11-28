Южная Корея отложила запуск первого разведывательного спутника

Республика Корея отложила на 2 декабря запуск первого разведывательного спутника южнокорейской разработки из-за плохих погодных условий. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запуск до этого планировался 30 ноября на ракете Falcon 9 компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния.

Республика Корея намерена запустить пять спутников южнокорейской разработки до конца 2025 года для слежения за КНДР.

Пхеньян осуществил запуск первого разведывательного спутника 21 ноября. СМИ КНДР сообщали, что спутник сделал снимки крупных военных объектов на территории Республики Корея, на острове Гуам, где расположены американские базы, а также Гавайев. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями Белого дома и Пентагона.

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