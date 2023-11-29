В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и США

Наращивание связей Казахстана с Западом помогает стране отстаивать свою независимость в регионе исторического доминирования России и Китая. Об этом заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко заявил в интервью американскому изданию Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, признание важности Казахстана и других стран Средней Азии со стороны Европейского союза (ЕС), США и других западных государств и "гораздо более прочное выстраивание отношений" с ними способствует укреплению роли центральноазиатских республик "в отношениях со всеми другими партнерами в мире".

При этом замглавы МИД подчеркнул, что Казахстан продолжит развивать отношения с соседними РФ и КНР, будучи независимой страной.

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