Германская разведка заявила о высоком риске атак в стране

Внутренняя разведка Германии предупредила, что из-за войны между Израилем и ХАМАС в стране "реален" риск атак исламистов, и он находится на "самом высоком уровне за долгое время".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом СМИ сказал глава службы внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.

"Угроза реальна, она давно не была столь высокой. Мы слышим призывы присоединиться к Аль-Каиде и "ИГ" для участия в ближневосточном конфликте", - сказал он.

Служба внутренней разведки Германии предупредила, что война между Израилем и ХАМАС создает новые союзы между антисемитскими группировками страны и увеличивает риск атак.

"Антисемитизм и враждебность по отношению к Израилю являются объединяющим элементом среди исламистов, германских и турецких левых и правых экстремистов, а также тех, кто принадлежит к экстремистским палестинским организациям. Общее представление об Израиле как о враге создают старые и новые связи между некоторыми из этих игроков, что в некоторых случаях приведет к более тесному сотрудничеству в будущем", - подчеркнул он.

Глава службы внутренней разведки Германии добавил, что в левых и правых экстремистских группировках существуют произраильские и пропалестинские позиции, а некоторые правые экстремисты используют нынешнюю ситуацию для распространения пропаганды против мусульман и мигрантов.