В центральной части Израиля вновь объявили воздушную тревогу

Сигналы воздушной тревоги прозвучали второй раз за вечер в центральной части Израиля, предупреждая жителей этой самой густонаселенной части страны об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

По информации издания The Times of Israel, сирены звучали в южных и юго-восточных предместьях Тель-Авива, включая такие города, как Ган-Явне, Нес-Циона, Реховот, Ришон-ле-Цион, Явне, а также в южном портовом городе Ашдод. О пострадавших или материальном ущербе сообщений пока не поступало.

До этого армия сообщала о воздушной тревоге в центральной части страны около 18:00 мск, тогда, по информации The Times of Israel, сирены также звучали в южных и юго-восточных пригородах Тель-Авива. Это было первое с 21 ноября сообщение о воздушной тревоге в центре Израиля.

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