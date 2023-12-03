На принца Гарри готовят покушение

Исламисты хотят напасть на принца Гарри, сына британского короля Карла III, пишет портал Focus online, ссылаясь на доклад немецких спецслужб, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует [для них] ненавистный Запад и сторонников Израиля", - сообщается в публикации СМИ.

Поводом для организации покушения стала, по данным издания, служба Гарри в Афганистане, где он на протяжении нескольких месяцев совершал боевые вылеты и наносил удары по позициям исламистских организаций.

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