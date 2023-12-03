https://news.day.az/world/1619026.html На принца Гарри готовят покушение
На принца Гарри готовят покушение
Исламисты хотят напасть на принца Гарри, сына британского короля Карла III, пишет портал Focus online, ссылаясь на доклад немецких спецслужб, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует [для них] ненавистный Запад и сторонников Израиля", - сообщается в публикации СМИ.
Поводом для организации покушения стала, по данным издания, служба Гарри в Афганистане, где он на протяжении нескольких месяцев совершал боевые вылеты и наносил удары по позициям исламистских организаций.
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