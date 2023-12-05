Пентагон сделал предупреждение хуситам

Военные США оставляют за собой право на ответные действия против йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в свете атак на коммерческие суда в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ее слова привела в понедельник пресс-служба американского военного ведомства.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана.

Сингх, комментируя произошедшее, отметила, что у США нет оснований полагать, что целью йеменских мятежников был эсминец Carney. Вместе с тем она подчеркнула: "Если мы решим принять меры против хуситов, то, разумеется, это произойдет в том месте и в то время, которые мы выберем. Я не стану опережать президента [США] в том, что касается каких-либо действий, но мы всегда оставляем за собой право на ответ". Представитель Пентагона добавила, что США "продолжают проводить оценки данных атак".

Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) ранее в понедельник подверг вашингтонскую администрацию критике за бездействие в свете этих атак. По его словам, Вашингтону следует "прекратить политику умиротворения и серьезно подойти к ответным действиям".

Ранее Пентагон заявил о недостаточно быстром производстве оружия в США.

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