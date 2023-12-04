В Пентагоне заявили о недостаточно быстром производстве оружия в США

Оборонная промышленность США пытается не отставать от КНР в гонке высокотехнологичных вооружений. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неопубликованный проект доклада Пентагона по оборонной промышленности, датированный 27 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как говорится в проекте отчета, пока американская оборонная промышленность не имеет возможностей, мощность и способность "реагировать", а также не обладает "устойчивостью, что требуется для быстрого и масштабного удовлетворения всего спектра потребностей военного производства".

В нем также сказано, что Соединенные Штаты являются производителем лучшего оружия в мире, но они не могут делать это достаточно быстро.

"Это представляет собой растущий стратегический риск, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, <...> одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе", - указывается в документе.

В Пентагоне также отмечают, что за последние 30 лет Китай стал "глобальным промышленным центром" в судостроении, критических полезных ископаемых и микроэлектронике. Промышленность КНР "значительно превосходит возможности как США, так и ключевых европейских и азиатских союзников в совокупности".

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