https://news.day.az/world/1619696.html ВС Турции провели операцию против террористов РПК на севере Ирака
ВС Турции провели операцию против террористов РПК на севере Ирака
На севере Ирака нейтрализованы 2 террориста РПК.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
"В результате решительных действий ВС Турции два террориста РПК, обнаруженные в районе Хафтанин на севере Ирака, нейтрализованы с помощью БПЛА", - отмечается в сообщении.
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