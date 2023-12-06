ВС Турции провели операцию против террористов РПК на севере Ирака

На севере Ирака нейтрализованы 2 террориста РПК.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"В результате решительных действий ВС Турции два террориста РПК, обнаруженные в районе Хафтанин на севере Ирака, нейтрализованы с помощью БПЛА", - отмечается в сообщении.

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