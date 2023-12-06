Президенту Аргентины предъявили иск

Юрист Валерия Каррерас предъявила президенту Аргентины Альберто Фернандесу иск, обвинив его в неисполнении служебных обязанностей, после того, как он подверг сомнению официальные данные об уровне бедности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал A24.

"Зная или только подозревая об определенных манипуляциях с данными, предоставленными институтом статистики и переписи, президент не принял мер для исправления [ситуации], не подал соответствующую жалобу и не проверил обоснованность своих заявлений. <...> Без сомнения, налицо неисполнение обязанностей государственного служащего - бездействие", - приводит телеканал выдержку из иска Каррерас.

Юрист из окружения вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер также попросила запретить главе государства, срок полномочий которого завершается 10 декабря, покидать Аргентину. Фернандес сообщал ранее о намерении преподавать в Испании.

3 декабря в интервью агентству Noticias Argentinas президент выразил мнение, что уровень бедности в стране подсчитывается неверно. По его словам, в Аргентине произошел бы социальный взрыв, если бы число граждан, живущих за чертой бедности, действительно составляло 40%.

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