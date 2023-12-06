МИД РФ предупреждает НАТО о возможной конфронтации

Поставки истребителей F-16 Киеву повышают риски прямого военного столкновения России и стран НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что "Североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте.

"На самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины. При этом еще договорились до того, что их основная цель - предотвратить конфронтацию с Россией. Смешно", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "в реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают".

"Для российских Вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они не вылетали, будут законной целью для уничтожения", - заявила Захарова.

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