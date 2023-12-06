https://news.day.az/world/1620036.html В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа
В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа
Гуманитарная ситуация в секторе Газа стала невероятно сложной, заявил в среду верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мои коллеги, работающие в гуманитарной сфере, описали ситуацию, как апокалиптическую", - сказал Тюрк на пресс-конференции в Женеве, его слова приводят европейские СМИ.
Тюрк призвал Израиль и группировку ХАМАС в срочном порядке принять меры для деэскалации ситуации.
По его словам, он запрашивал разрешение посетить Израиль, сектор Газа и Западный берег реки Иордан, но не получил его.
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